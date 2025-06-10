ماكنتوش تحطم رقم هوسو القياسي العالمي في سباق 200 متر فردي متنوع

حطمت سمر ماكنتوش رقما قياسيا عالميا للمرة الثانية في ثلاثة أيام خلال التجارب الكندية للسباحة أمس الاثنين عندما تجاوزت السباحة الشابة (18 عاما) الرقم القياسي الذي حققته المجرية الرائعة كاتينكا هوسو في سباق 200 متر فردي متنوع قبل عشر سنوات.

ولمست ماكنتوش البطلة الأولمبية ثلاث مرات، التي سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 400 متر حرة يوم السبت الماضي، الحائط بعد دقيقتين و05.70 ثانية لتتفوق بفارق 0.42 ثانية على الرقم الذي سجلته هوسو في بطولة العالم 2015 في كازان.

وقالت ماكنتوش، التي فازت بالذهبية الأولمبية في سباقات 200 متر فراشة و200 متر و400 متر فردي متنوع في دورة باريس العام الماضي، “كان هذا أحد تلك الأرقام القياسية التي ظلت دائما في ذهني منذ التجارب التي أجريت قبل عامين. كنت أحاول دائما تحطيم هذا الرقم. حاولت جاهدة أن أحطمه تدريجيا. ولفعل ذلك أخيرا، كان الأمر أشبه بالقول ‭’‬يا إلهي، لقد فعلتها أخيرا‭’‬”.

وهيمنت ماكنتوش، التي فازت أيضا بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة في باريس، على مركز سانيك كومنولث بليس للسباحة وسجلت ثالث أسرع زمن في تاريخ سباق 800 متر حرة للسيدات يوم الأحد الماضي.

وقالت إن تسجيل رقم جديد في سباق 200 متر فردي متنوع كان بمثابة دفعة ثقة حقيقية لها قبل بطولة العالم المقررة في سنغافورة في شهري جويلية واوت المقبلين.

وأضافت “إنه أمر رائع، وأعتقد أن سباق 200 متر فردي متنوع هو سباقي الرئيسي بين أفضل خمسة أو ستة سباقات أخرى لي، إذ يتعين عليّ تقديم أداء مثالي. لا مجال للأخطاء وهو أشبه بسباق سريع بالنسبة لي”.

وتابعت ماكنتوش، التي تحمل أيضا الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر فردي متنوع بعد أن سجلت زمنا قدره أربع دقائق و24.38 ثانية في تجارب العام الماضي، “بشكل عام أنا سعيدة للغاية بهذا الأمر ويمنحني الكثير من الثقة قبل التوجه إلى سنغافورة”.