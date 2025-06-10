سيدي بوزيد: تسجيل 377 مخالفة اقتصادية خلال شهر ماي المنقضي



بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، خلال شهر ماي الماضي 377 مخالفة، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي المرشاوي في تصريح لصحفي “وات”.

وذكر المرشاوي انّه تم تسخير 97 فريق مراقبة أدّت 2135 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وقد توزعت اغلب المخالفات على قطاعات المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة من خضر وغلال واسماك ولحوم حمراء وبيضاء (155 مخالفة) والمواد الغذائية (120 مخالفة) والمخابز والمرطبات والمقاهي (58 مخالفة) والملابس الجاهزة والأحذية (2 مخالفات) والأعلاف الحيوانية (12 مخالفة)، بالإضافة إلى 30 مخالفة تتعلق بقطاعات تجارية وصناعية مختلفة.

وتعلّقت هذه المخالفات، بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية (137 مخالفة) والميترولوجيا (19 مخالفة) وعدم احترام شفافية المعاملات التجارية (212 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم ( 9 مخالفات).

كما تم حجز 3ر60 طنا من مادة الفارينة المدعمة و 2ر11 قنطارا من السميد والعجين الغذائي و132 لترا من الزيت النباتي المدعم و200 كغ من السكر المدعم و 5ر20 قنطارا من مادة السداري العلفي و 11ر09 قنطارات من الشعير العلفي وذلك من اجل الإخلال بتراتيب الدعم.

وبين المدير الجهوي أن جميع المواد والمنتوجات الفلاحية الطازجة متوفرة وبأسعار تعتبر مقبولة مقارنة بالأشهر الفارطة، باستثناء قطاع اللحوم الحمراء نظرا للإشكاليات الهيكلية التي يمر بها القطاع بصفة عامة ، وفي ما يتعلق بالمواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة فان المخزون المتوفر حاليا يغطي حاجيات الجهة على غرار مادة السكر.