هل دخل متحور كورونا الجديد ”نيمبوس” الى تونس؟: أستاذ في علم الفيروسات يكشف ويحذر..#خبر_عاجل

أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن متحوّر أوميكرون لكورونا الجديد “نيمبوس” تحت المراقبة من طرف منظمة الصحة العالمية والى حد الآن لم تسجل وفيات واو حالات خطيرة في العالم وفق تعبيره.

وطمئن الدكتور التونسيين بخصوص الوضع الوبائي في تونس مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة اصابة بمتحور ” ܝ̇ߺيܩܢ̣وس” الجديد في تونس مشيرا الى وجود متابعة من المخبر المرجعي في شارل نيكول.

ومع ذلك حذر الدكتور في تصريح لاذاعة ديوان اف ام كبار السن وخاصة المصابين بامراض مزمنة ودعاهم الى اخذ الاحتياطات اللازمة من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة .

وبين الأستاذ في علم الفيروسات ان هناك ميزة بالنسبة لتونس هو اكتسابها لتغطية مناعية هامة نتيجة التلاقيح التي قام بها المواطنون وايضا نتيجة اصابتهم بمختلف انواع متحورات “كورونا” وهو ما يدعم مناعة المجموعة ككل مما يجعل انتشار الفيروس ضعيف وضعيف جدا وفق تعبيره.