هام/ هذا موعد بداية عودة الحجيج من البقاع المقدسة..

عاجل/ وزير الفلاحة يكشف نسبة تغطية الحاجيات الوطنيّة من الحبوب المحليّة

حالة الطقس هذه الليلة

عاجل/ ترامب يصف المحتجّين في كاليفورنيا بالمجرمين والمختلّين

هل دخل متحور كورونا الجديد ”نيمبوس” الى تونس؟: أستاذ في علم الفيروسات يكشف ويحذر..#خبر_عاجل

2025/06/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن متحوّر أوميكرون لكورونا الجديد “نيمبوس” تحت المراقبة من طرف منظمة الصحة العالمية والى حد الآن لم تسجل وفيات واو حالات خطيرة في العالم وفق تعبيره.

وطمئن الدكتور التونسيين بخصوص الوضع الوبائي في تونس مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة اصابة بمتحور ” ܝ̇ߺيܩܢ̣وس” الجديد في تونس مشيرا الى وجود متابعة من المخبر المرجعي في شارل نيكول.

ومع ذلك حذر الدكتور في تصريح لاذاعة ديوان اف ام كبار السن وخاصة المصابين بامراض مزمنة ودعاهم الى اخذ الاحتياطات اللازمة من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة .

وبين الأستاذ في علم الفيروسات ان هناك ميزة بالنسبة لتونس هو اكتسابها لتغطية مناعية هامة نتيجة التلاقيح التي قام بها المواطنون وايضا نتيجة اصابتهم بمختلف انواع متحورات “كورونا” وهو ما يدعم مناعة المجموعة ككل مما يجعل انتشار الفيروس ضعيف وضعيف جدا وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn