ظهور مبكر للحريقة في الشواطئ: خبير دولي في البيئة يوضح ويكشف..#خبر_عاجل

قال الخبير الدُّولي في البيئة والتّنمية المُستدامة محمد عادل الهنتاتي اليوم الأربعاء، إنّ “ارتفاع درجات حرارة ماء البحر وراء الظهور المبكّر لقناديل البحر (الحرّيقة) في مختلف شواطئ البلاد”.

وأوضح الهنتاتي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “درجات حرارة ماء البحر ارتفعت على المعتاد بـ4 درجات خلال هذه الأيام”، مؤكّدًا أنّ “الحرّيقة تعيش في عمق البحر والحرارة تدفعها إلى الخروج”. وأكّد الهنتاتي أنّ “الحريقة الزرقاء التي تظهر دائمًا في شواطئ البلاد لا تُمثّل خطورة على المواطنين”، لافتًا إلى أنّ “الخبراء في أوروبا يستخرجون منها مواد بروتينيّة قوّية جدًّا لاستعمالها في السماد وغيره”.

وبخصوص قائمة الشواطئ التي يُسمح للمواطنين السباحة فيها، قال الخبير البيئي إن “الوقت تأخّر من أجل إصدار القائمة لأنّ الشواطئ امتلأت”، داعيًا وزارة البيئة إلى “الإسراع في نشر القائمة والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.

ولفت المتحدث إلى أنّ “خلجان البحر المتوسّط أصبحت خطيرة لأنّ التيار البحري أصبح قويًّا وذلك يعود إلى ارتفاع درجات حرارة ماء البحر، إلى جانب كثرة الزلازل التي تؤثّر على قاع البحر في المناطق التي يضرب فيها”.