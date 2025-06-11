وزارة الثقافة تنعى المخرج التونسي علي العبيدي..

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ نشرته صباح اليوم الأربعاء، المخرج السينمائي والكاتب علي العبيدي الذي توفي مساء أمس الثلاثاء 10 جوان، عن عمر يناهز 75 سنة، تاركا إرثا ثقافيا وفنيا هاما.

وُلد علي العبيدي سنة 1950 بمدينة الرديف- قفصة، وتحصّل على شهادة الماجستير في صناعة الأفلام من بوخارست، واشتغل مدرّسا في الجامعات التونسية منذ سنة 1981، في علم الجمال والكتابة السينمائية وتحليل النصوص الدرامية.

يحمل العبيدي في رصيده السينمائي سبعة أفلام من بينها ثلاثة أعمال روائية طويلة وهي “برق الليل” (1990)، و”الرديف 54″ (1997)، و”اللمبارة” (2007)، وأربعة أعمال قصيرة وهي “تاريخ التاريخ” (1982)، و”رسالة إلى بشير خريف” (1986)، و”سينما قليبية أو السينما البديلة” (1986)، و”كان ما كان” (1992).

وفضلا عن الإخراج السينمائي، ألف الفقيد كتابين مختصين في المجال السينمائي، يحمل الأول عنوان “كتابات عن النقد والمسرح التونسي” وصدر سنة 1992، والثاني “فيما يتعلق… أم البحث عن الروح الخفية” صدر سنة 2004. ويحمل العبيدي في رصيده أيضا مخطوط دراسة عن الأدب والسينما بعنوان “من كلمة إلى صورة”.