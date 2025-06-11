عاجل/ رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان: “حرائق الحبوب في تيبـار غير بريئة”



قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان النائب بلال المشري، ان “اندلاع النيران في مزارع الحبوب بتيبار من ولاية باجة عملية غير بريئة باعتبار أن الجزء الذي نشب فيه الحريق يحتوي على إكثار البذور الأصلية”.

وأعرب النائب عن تفاجئه من تجميع جزء من صابة الحبوب في الهواء الطلق في حين أن ديوان الحبوب تحصّل في جويلية 2024 على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتطوير منظومة الحبوب وبناء مخازن لتجميعها.

واعتبر النائب في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء 11 جوان 2025، أن وزارة الفلاحة لم تستعد جيدا لموسم الحصاد وخاصة في ما يتعلق بحماية الصابة من الحرائق وتجميعها.

يذكر أنّ حريقا إندلع يوم الجمعة الماضي، في إحدى مزارع القمح بالمركّب الفلاحي الدولي في معتمدية تيبار من ولاية باجة، حيث أتت النيران على حوالي 50 هكتاراً من محاصيل القمح.

وتجدّد اندلاع النيران بنفس المنطقة، الاثنين المنقضي، ما أدى إلى إتلاف حوالي نصف هكتار من مزروعات القمح.