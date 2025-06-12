كأس العالم للأندية: “كاميرا الحكم” لن تعرض الأحداث المثيرة للجدل

سيرتدي حكام كأس العالم للأندية التي تنطلق نهاية الأسبوع “كاميرات مثبتة على الجسم” لعرض اللقطات المستخدمة في بث المباريات، ولكن فقط إذا كانت الصور لوقائع غير مثيرة للجدل، وفقا لما ذكره مسؤولو التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء

وسيرتدي حكام المباريات في البطولة كاميرا صغيرة تبرز من سماعات الأذن، قادرة على توليد لقطات من وجهة نظرهم.

ولكن بينما سيتمكن المنتجون من تقديم زوايا فريدة للأهداف والتصديات، بالإضافة إلى فيديو مباشر واصوات قريبة من قرعة ما قبل المباراة، لن يتمكن المشاهدون من رؤية قرارات ضربات الجزاء أو غيرها من اللحظات المثيرة للجدل من زاوية الكاميرا الجديدة.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا “الهدف هو تقديم تجربة جديدة لمشاهدي التلفزيون”.

وأضاف كولينا أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانين اللعبة، قد سمح بتجربة هذه التقنية، وأشار إلى أن لقطات الوقائع المثيرة للجدل قد تكون جزءا من مرحلة لاحقة في المستقبل.

وتابع “دعونا نطبق الأمور خطوة بخطوة. في الوقت الحالي… هذه تجربة. نحتاج إلى ابتكار شيء جديد، وكلما كان أبسط كان أفضل. لذلك وضعنا بعض القواعد ضمن بروتوكول. هل سنقدم هذه الصور في المستقبل؟ ربما عندما نتعلم الجري، ربما لا، ربما سنفعل ذلك”.

وسيتم بث الصور المباشرة عبر شبكة 5 جي خاصة من الحكم إلى فريق إنتاج المباراة، وفقا لما ذكره يوهانس هولزمولر مدير الابتكار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أشار إلى أن البث المباشر سيكون متاحا فقط في ملاعب بطولة كرة القدم الأمريكية الستة المعتمدة في البطولة.

وستعرف البطولة أيضا استخدام تقنية “التسلل شبه الآلي المُحسّنة” التي ستستخدم 16 كاميرا متصلة بتقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي ستُرسل رسالة صوتية إلى الحكم المساعد عندما يلمس لاعب الكرة وهو في حالة تسلل.