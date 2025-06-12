تأجيل إضراب معهد صالح عزيز إلى يوم 18 سبتمبر 2025

تقرّر، مساء أمس الأربعاء، تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه بمعهد صالح عزيز يوم 19 جوان الجاري إلى يوم 18 سبتمبر 2025 ، بعد التوصل، خلال جلسة صلحية انعقدت بمقرّ ولاية تونس، إلى اتفاق حول مختلف النقاط المضمنة في برقية التنبيه بالإضراب الصّادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 29 ماي 2025.

وتم خلال هذا النقاش الاتفاق على مختلف النقاط المطروحة وعددها خمسة، والمتمثلة بالخصوص في تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 24 أفريل 2024 الخاص بالزيادة في المنح الإجتماعية والمتمثلة في منح عيدي الفطر والإضحى، والعودة المدرسية والجامعية، وإحداث سلفة على المرتب، ومنح الوفاة، وعيد الشغل، وتكريم أبناء الأعوان، والمتقاعدين، بالإضافة إلى منح النظار غير المكلفين بخطط وظيفية، والحليب، والأحذية الطبية، على أن يتم صرفها في آجالها.

كما الاتفاق على ضمان الحق النقابي واحترام الحريات النقابية داخل المؤسسة، وتفعيل اللجان المختصة بتنظيم الأيام التكوينية والتكوين المستمر، وتدارك النقص الفادح في الأعوان الذي يؤثر سلبًا على سير العمل وجودة الخدمات، وتوفير لباس الشغل في آجال معقولة وبالمواصفات المطلوبة.

وقد حضر الجلسة الصلحية ممثل عن سلطة الإشراف، والمدير الجهوي للصحة بتونس، ووفد عن الإدارة العامة لمعهد صالح عزيز تقدمتهم المديرة العامة للمعهد، فيما مثّل الجانب النقابي وفد يقوده الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بحضور ممثلين عن النقابة الأساسية بمعهد صالح عزيز، والفرع الجامعي للصحة بجهة تونس، والجامعة العامة للصحة.