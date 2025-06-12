عاجل/ العثور على جثّة طفل باحدى البحيرات الجبلية وفتح بحث تحقيقي..

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء امس الأربعاء، بفتح بحث تحقيقي، من اجل القتل العمد مع سابقية القصد طبقا للفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، وذلك إثر العثور على جثّة طفل (دون سن ال18 عاما) ببحيرة وادي اللبن بعمادة بولعابة من بلطة بوعوان، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء الدين العوادي صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبيّن ذات المصدر، انّ الاذن بفتح البحث، جاء بعد ان تلقت النيابة العمومية اعلاما بالواقعة من طرف مركز الحرس الوطني ببوعوان قبل ان يتحول ممثل النيابة العمومية صحبة قاضي التحقيق المتعهد بالبحث وأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة وعون المخبر الفني على عين المكان، أين تمت معاينة مكان الواقعة وجثة الهالك.

واوضح العوادي ان قاضي التحقيق المتعهد، أذن بنقل الجثة لإجراء التشريح الطبي للوقوف على سبب الوفاة.