عاجل/ المتحدث باسم قافلة الصمود يفجرها ويرد على الخارجية المصرية..وهذا ما كشفه..

قال وائل نوار، عن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين،والمتحدث باسم قافلة الصمود إنهم قد راسلوا السفارة المصرية قبل انطلاق قافلة الصمود.

وأضاف المتحدث أنهم راسلوا السفارة المصرية في 4 مناسبات مختلفة، الأولى يوم 13 ماي الفارط، حيث قاموا بتوجيه وثيقة (يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي) لكن السفارة رفضت قبولها نظرا لأنها لا تتضمّن ختما لاحدى الجمعيات المشاركة في القافلة، فقاموا مجدّدا بإيداعها بعد تضمينها بطابع جمعية ‘المليون امرأة ريفية ودون أرض” وطلبوا تمكينهم من وصل إيداع فقام رئيس الموظفين بالسفارة بكتابة اسمه وإمضائه لأنه ليس لديهم مكتب ضبط.

وأوضح في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أيضا أن التواصل الثالث كان لتسليم قائمة المشاركين في القافلة من أجل منحهم التأشيرة، وقد تبعه لقاء مباشر بين عضو الهيئة التسييرية للقافلة، غسان الهنشيري مع قنصل مصر، ثم بالسفير المصري في تونس بحضور شخصية تونسية معروفة (محامي)، مشيرا إلى أنهم قد قدّموا خلال هذا الاجتماع ملفّا كاملا حول القافلة و خط سيرها وشركائها وكل التطمينات في علاقة بموقف القافلة وبرنامجها في مصر وقائمة التونسيين الطالبين للتأشيرة و والذين كان عددهم حينها 1082 شخصا .

وبيّن نوار أن “استقبال السفير المصري لغسان ومن معه كان جيدا ولائقا وكان هناك حتى تطمينات بتسهيل الامور في انتظار الموقف الرسمي من الدولة المصرية”.

وتابع أنهم قاموا بعد ذلك بتوجيه مكتوب رسمي إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب من وسطاء، لكنهم لم يتلقوا أي ردّ لا بالإيجاب أو بالرفض، وفق قوله.

وأكد نوار أنهم لن يقوموا بتجاوز القانون والدخول إلى الأراضي المصرية دون تأشيرات، لكنهم سيواصلون محاولاتهم.