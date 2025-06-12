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عـاجل/ إجلاء دبلوماسيين أمريكيين من العراق

2025/06/12 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس 12 جوان 2025، إن طائرات عسكرية أميركية هبطت في قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع تحذيرات عالية من وقوع أعمال عنف.
وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الطائرات الأميركية هبطت في قاعدة «فيكتوريا» غرب العاصمة بغداد، استعداداً لإجلاء دبلوماسيين وموظفين في السفارة الأميركية.
وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد طلبت من رعاياها عدم السفر إلى العراق لأي سبب من الأسباب.
كما حظرت على الموظفين الأميركيين بالعاصمة العراقية استخدام مطار بغداد؛ بسبب «مخاوف أمنية»، محذرة من خطر وقوع أعمال عنف؛ بما فيها «هجمات إرهابية وأنشطة أخرى» في العراق.

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