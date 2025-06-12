هل تعبر “قافلة الصمود” شرق ليبيا نحو مصر: وزير الخارجية الليبي يحسمها.. #خبر_عاجل

اكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة (حكومة الشرق الليبي) ان بلاده تدعم بشكل كامل ”قافلة الصمود المغاربية” وكل التحركات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تتناغم وتنسجم مع الموقف الرسمي الليبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح وزير الخارجية الليبية، في تصريح لديوان اف ام، اليوم الخميس 12 جوان 2025، انه يجري حاليا في ليبيا التنسيق والتحضير لتحرك شعبي جماهيري مساند ومتضامن مع قافلة الصمود سيتم تنظيمه يوم الاحد القادم في أكبر الساحات العامة بمدينتي بنغازي وطبرق تزامنا مع تواجدها بالأراضي الليبية وحضور المشاركين من الدول المغاربية لدعم القضية الفلسطينية ورفع حالة التجويع والحصار التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وشدد الوزير الليبي ان لكل دولة قوانينها وضوابطها التنظيمية وهو ما تعمل ليبيا على احترامه سواء كان ذلك بالنسبة لدول الجوار او باقي دول العالم مشددا على ان قافلة الصمود المغاربية مطالبة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في مصر لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة.

وبخصوص عبور قافلة الصمود نحو الأراضي المصرية وبالتحديد الى المنطقة المحاذية لقطاع غزة، قال عبد الهادي الحويج، ان الضوابط التنظيمية المصرية هي شأن مصري بحت ولا يمكن للحكومة الليبية التدخل فيها.