حجز أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك..

تولّى فريق من الإدارة المركزية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أمس الأربعاء، حجز كمية 5262 كغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مدينة القيروان، وفق ما أفادت به الهيئة.

وأضافت الهيئة في بلاغ لها أن كمية المنتجات الغذائية المحجوزة شملت (معلبات، فواكه جافة، توابل، مشروبات…)، مضيفة أن الكمية المحجوزة تُعرض صحة المستهلك للخطر لانقضاء تاريخ الصلوحية. وأوضحت أن فريقها الرقابي قد عاين علامات تضرر هذه المواد الغذائية، وتمثلت أهمها في انتفاخ العلب، تعفّن، انبعاث روائح كريهة، وكذلك وجود حشرات السوس والديدان.

وأكدت أنه سيتم إتلاف الكمية المذكورة حال استيفاء الإجراءات المستوجبة، بعدما تم فتح محضر بحث في الغرض من قبل مصالح الهيئة.