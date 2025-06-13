عاجل/ بعد توقفها في سرت: وزير خارجية شرق ليبيا يحسمها بخصوص مصير قافلة الصمود..

اعلن وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة (بما يعرف بحكومة الشرق) عبد الهادي الحويج في تصريح لاذاعة ديوان اف ام اليوم الجمعة ان السلطات الرسمية بصدد اتمام جملة من الاجراءات الادارية والامنية المتعلقة بالمشاركين في قافلة الصمود

وسيتم تمكينها من مواصلة مشوارها خلال الساعات القادمة على اقصى تقدير مؤكدا انه سيلتحق شخصيا بالمشاركين ودعمهم مع متساكني المناطق الشرقية لليبيا.

وللاشارة فقد افادت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في بلاغ بأن ”قوات الأمن والجيش بسلطات شرق ليبيا قامت بإيقاف سير قافلة الصمود عند مدخل مدينة سرت. وقد تعلل المسؤولون الأمنيون بضرورة انتظار الحصول على تعليمات بالموافقة من بنغازي من أجل المرور”.

وكان الوزير عبد الهادي الحويج قد أكد أمس في تصريح للديوان، ان لكل دولة قوانينها وضوابطها التنظيمية وهو ما تعمل ليبيا على احترامه سواء كان ذلك بالنسبة لدول الجوار او باقي دول العالم مشددا على ان قافلة الصمود المغاربية مطالبة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في مصر لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة.