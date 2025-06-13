إيران تعلن أسر قائدة طائرة إسرائيلية..#خبر_عاجل

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للإنباء أنه تم أسر قائدة طائرة إسرائيلية في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية.

وأعلنت إيران قبل قليل إطلاق هجوم على مواقع إسرائيلية ردا على الغارات المتواصلة التي استهدفت طهران ومدنا إيرانية وأدت إلى مقتل العشرات بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين، وأكدت إلحاق خسائر بإسرائيل من بينها إسقاط مقاتلة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية “بدء الرد الإيراني الحاسم” بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وطالبت المواطنين بالدخول لغرفهم المحصنة.