عاجل/ اختطاف المتحدث باسم قافلة الصمود في سرت..وهذه التفاصيل..

اكد المتحدث باسم قافلة الصمود وائل نوار في تدوينة نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه تم اختطافه والاعتداء عليه بالعنف الشديد وسرقة أمواله من طرف عناصر أمن سلطات حكومة الشرق الليبية وفق تعبيره.

وفي ما يلي نص التدوينة:

تم اختطافي والاعتداء علي بالعنف الشديد وسرقة أموالي من طرف عناصر أمن سلطات حكومة الشرق الليبية وذلك على مشارف مدينة سرت.

نعود الآن الى بداية المنطقة بين سرت ومسراطة لكي نتمكن من التواصل، سنجرد قائمة بالموقوفين والمفقودين ونحاول ايجاد بعضنا والتجمع في مكان واعادة نصب المخيم ثم سيكون لنا نقطة اعلامية.