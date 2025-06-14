عاجل/ تحديد موعد محاكمة مهدي بن غربية في هذه القضية

عاجل/ وفاة شاب دهسا تحت عجلات القطار بهذه الجهة

الجيش الايراني يعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز “إف 35”

عاجل/ الجيش الاسرائيلي: نتحرّك بحريّة في طهران

عاجل/ اختطاف المتحدث باسم قافلة الصمود في سرت..وهذه التفاصيل..

2025/06/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اكد المتحدث باسم قافلة الصمود وائل نوار في تدوينة نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه تم اختطافه والاعتداء عليه بالعنف الشديد وسرقة أمواله من طرف عناصر أمن سلطات حكومة الشرق الليبية وفق تعبيره.

وفي ما يلي نص التدوينة:

تم اختطافي والاعتداء علي بالعنف الشديد وسرقة أموالي من طرف عناصر أمن سلطات حكومة الشرق الليبية وذلك على مشارف مدينة سرت.
نعود الآن الى بداية المنطقة بين سرت ومسراطة لكي نتمكن من التواصل، سنجرد قائمة بالموقوفين والمفقودين ونحاول ايجاد بعضنا والتجمع في مكان واعادة نصب المخيم ثم سيكون لنا نقطة اعلامية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn