منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة اضرام النار عمدا بغابة جبلية والتسبب فى حريق

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ بمربيي نحل (02) بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، بشبهة اضرام النار عمدا بغابة جبلية، والتسبب في اندلاع حريق أمس الاحد، اتى على مساحة 70 هكتارا، منها 10 هكتارات من الحبوب بطبربة، واستعمال الملك الغابي دون ترخيص، وفق تصريح مصدر أمنى لصحفية “وات”.

وبيّن رئيس دائرة الغابات كريم سعد لصحفية “وات”، ان الحريق اندلع بمنطقة خادم القفاية، وان النيران انتشرت بسبب الرياح الشرقية على الدخيلة والانصارين، لتصل الاضرار الى مساحة 70 هكتارا موزعة بين و35 هكتارا غابة شعراء (نباتات غابية واعشاب)، و25 هكتارا من الأعشاب اليابسة والحصيدة، فضلا عن 10 هكتارات من مزارع القمح والشعير.

وأضاف ان سرعة تدخل وحدات الغابات والحماية المدنية، بتعزيز من الإدارة العامة للغابات والحماية المدنية بماطر واريانة وبمساهمة أبناء المنطقة بالجرارات، مكنت من انقاذ مزارع الحبوب الممتدة على اكثر من 100 هكتار، وتخفيف الاضرار ومحاصرة السنة اللهب والسيطرة على النيران في عملية تواصلت الى المساء، واضاف انه تم التدخل لحماية اربعة منازل ومنع تسرب الحريق لها.

وقد واكب والي الجهة محود شعيب جهود اخماد الحريق، مرفوقا بالمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وتم التأكيد على تعزيز المراقبة وتدعيم نقاط الرصد والحراسة واتّخاذ التدابير الوقائية بالمناطق الغابية للتفطّن المبكّر للحرائق قصد مجابهتها بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

ودعا رئيس دائرة الغابات كريم سعد الى الحصول على تراخيص استغلال الملك الغابي، مع عدم اضرام النار في المناطق الغابية التي تصعب السيطرة على انتشارها السريع وخاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة وعامل الرياح، بالاضاة الى تعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على الملك الغابي وتامين صابة الحبوب من الحرائق