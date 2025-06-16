بطولة برلين: تأهل أنس جابر الى الدور ثمن النهائي

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 61 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة برلين العشبية ذات الـ 500 نقطة اثر فوزها اليوم الاثنين على الأمريكية كارولين دوليهايد المصنفة 64 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-6 و 6-1.

وستلاقي أنس جابر في الدور ثمن النهائي الايطالية جاسمين باوليني المصنفة خامسة عالميا والمتوّجة الشهر الماضي ببطولة روما للماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

يذكر أنّ أنس جابر سبق لها وأن توّجت ببطولة برلين في 2022.

وتعدّ بطولة برلين مرحلة تحضيرية هامة لبطولة ويمبلودن، ثالث البطولات الأربع الكبرى، حيث تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من لاعبة مصنفة ضمن العشرة الأوليات على غرار البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والأمريكية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا والمتوّجة ببطولة رولان غاروس والأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالميا والصينية زيهينغ كينوين المصنفة رابعة عالميا المتوّجة بذهبية أولمبياد باريس 2024 والأمريكية ماديسون كيز المصنفة سادسة عالميا والمتوّجة ببطولة أستراليا المفتوحة اضافة للروسية ميرا أندريفا المصنفة سابعة عالميا.