“إشعار عاجل” من السفير الأميركي لدى إسرائيل

وجّه السفير الأميركي لدى إسرائيل، الأربعاء، إشعارا وصفه بـ”العاجل” للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل.

وقال مايك هاكابي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “إشعار عاجل! للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل – سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل”.

وأضاف: “تعمل السفارة على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأميركيين”.

وتابع: “يجب عليكم التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر وسيتم إعلامكم بالمستجدات”.

والثلاثاء، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها “ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل”.

سكاي نيوز