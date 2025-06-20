ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة في الشوط الثاني قاد به إنتر ميامي الأمريكي لتحويل تأخره بهدف مبكر إلى فوز مثير 2-1 على بورتو البرتغالي يوم الخميس على ملعب مرسيدس بنز بأتلانتا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وكان إنتر ميامي استهل مشواره في البطولة بالتعادل سلبيا مع الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية، وحقق اليوم فوزه الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط متساويا في ذلك مع بالميراس البرازيلي.

وجاء ذلك بعد أن شهدت المجموعة نفسها في وقت سابق اليوم فوز بالميراس 2-صفر على الأهلي على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء إنتر ميامي مع بالميراس، والأهلي مع بورتو الذي يتساوى معه بنقطة واحدة لكل منهما.

ووجه بورتو ضربة مبكرة لإنتر ميامي وجماهيره عندما تقدم في الدقيقة الثامنة بهدف سجله سامو أوموروديون من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، بداعي تعرض جواو ماريو لعرقلة من جانب نواه ألين داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، أدرك إنتر ميامي التعادل عن طريق تيلاسكو سيجوفيا الذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة في الزاوية العليا من الشباك.

وفي الدقيقة 54، جنى ميسي ثمار تألق وسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي عندما سدد كرة متقنة بقدمه اليسرى من ركلة حرة مرت فوق الحائط البشري ووجدت طريقها إلى داخل شباك الحارس كلاوديو راموس.