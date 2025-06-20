عاجل/ طهـران ترفض التفاوض مع واشنطـن



عبرت طهران عن رفضها التفاوض مع واشنطن في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي.

حيث نقل التلفزيون الايراني الرسمي اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إنّه ‘لا مجال للتفاوض مع أمريكا حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي’.

وأضاف عراقجي: ”لن نجري محادثات مع أمريكا لأنها شريكة في الجريمة الإسرائيلية بحقنا، وواشنطن طلبت منّا التفاوض ورفضنا لكن لا مشكلة في التفاوض مع بقية الدول”.

وبيّن عراقجي أنّ إبران تقوم بالدفاع عن نفسها وأنّ الجميع يعرف ان تطوير القدرات الصاروخية لايران هي للدفاع عن أراضيها .