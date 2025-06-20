صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا

اختير محمد صلاح هداف البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم موسم 2024-2025 ضمن ستة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في إنقلترا بجانب زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال وكول بالمر لاعب تشيلسي تم اختيارهم أيضا ضمن القائمة من قبل زملائهم.

وسجل صلاح 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة ليعادل الرقم القياسي برصيد 47 مساهمة تهديفية في موسم واحد بالبطولة الانقليزية الممتازة، متساويا مع آندرو كول وآلان شيرر اللذين حققا إنجازا مماثلا في الموسم الذي كان مؤلفا من 42 مباراة، والذي تقلص إلى 38 مباراة اعتبارا من 1995-1996.

ولعب الدولي المصري دورا حاسما في فوز ليفربول بلقب، إذ أنهى الموسم متقدما بفارق عشر نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

واحتل إيساك المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا، إذ قاد جهود نيوكاسل للتأهل إلى رابطة أبطال أوروبا بإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى.

أما بالمر، فسجل 15 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة، لينهي تشيلسي موسمه في المركز الرابع.

وسيتم تكريم الفائزين بجوائز رابطة اللاعبين المحترفين لهذا العام في حفل سيقام في مانشستر في 19 أوت.