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الفرق الطبية بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس تنقذ 5 مرضى من جلطات قلبية بواسطة منصّة “نجدة TN”

2025/06/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نجحت الفرق الطبية في مستشفيي الهادي شاكر والحبيب بورقيبة بصفاقس، بفضل الاستخدام الفعّال لمنصة “نجدة TN”، وبالتنسيق مع Samu 04، في إجراء 5 عمليات قسطرة قلبية في وقت قياسي لمرضى تعرّضوا لجلطات حادة، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحّة، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” ميتا / فايسبوك”.

وتتيح المنصة الرقمية “نجدة TN” ، حسب البلاغ، تشخيص الحالة القلبية بشكل مبكّر وتوجيه المريض بسرعة نحو العلاج، مما يقلّص من نسب الوفاة والمضاعفات.

وتعمل وزارة الصحة على تعميم هذه المنصّة تدريجيًا في باقي الجهات، بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد.

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