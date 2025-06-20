الجبابلي: تونس وفّرت تذاكر سفر للمهاجرين غير النظاميين للعودة إلى بلدانهم..

الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم، “إن الدولة أصبحت توفر تذاكر سفر للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم دون انتظار المنظمة الدولية للهجرة”.

وأوضح، في تصريح إعلامي ، خلال عملية إزالة مخيمات عشوائية بالمخيم عدد 15 “هنشير العش”، بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، أن هذا التطور الذي حققته تونس وشرعت في القيام به منذ أسبوعين، جاء بناء على مخرجات وتقييم إزالة المخيم الأخير عدد 14.

وأضاف أنه يتم يوميا نقل مجموعة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية، إلى مطار قرطاج الدولي، عبر توفير تذاكر سفر للغرض.

وذكر الجبابلي، أن “هذا الإجراء يأتي إضافة إلى ما قامت به المنظمة الدولية للهجرة، حيث تمكنت منذ بداية السنة حتى الآن، من تأمين أكثر من 4 آلاف عملية عودة طوعية، فضلا عن إعدادها مقرات لإيواء بعض الأفارقة من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، من أجل تخفيف العبء على جبنيانة والعامرة.

وبخصوص المخيم عدد 15 “هنشير العش” فقد تمت عملية إزالة المخيمات العشوائية من قبل أسلاك وزارة الداخلية، (أمن وحرس وحماية مدنية)، مدعومة بالجيش الأبيض من صحة عمومية، وكشافة تونسية، والهلال الأحمر، والسلطة الجهوية من مكونات الولاية، والبلديات التابعة لولاية صفاقس ويضم حوالي 1500 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء ، ولا يضم حالات حرجة على المستوى الصحي والبيئي.