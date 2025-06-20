إيران تدعو المجتمع الدولي ووسائل الإعلام لكشف جرائم حرب الكيان ومنع التلاعب بالحقائق..

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المجتمع الدولي مطالب بمنع الكيان من التلاعب بالحقائق، من خلال السماح لوسائل الإعلام الأجنبية من القيام بعملها داخل الأراضي المحتلة لكشف الحقائق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، عن وزارة الخارجية في منشور عبر منصة “إكس” قولها: “يجب على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق، حيث لم يكتف الكيان بالعدوان العسكري على إيران، بل شن حربا على الحقيقة والضمير الإنساني، حيث حظرت التغطية الإعلامية الأجنبية للهجمات الصاروخية الإيرانية لإخفاء الحقائق”.

وتابعت الخارجية الإيرانية قائلة: “بينما تستهدف إيران الأهداف العسكرية بدقة، يقتل الكيان المدنيين عمدا، مما يسبب حزنا لا نهاية له للعائلات من خلال استهداف مئات المدنيين الإيرانيين، بما في ذلك الأطفال، وتدمير المستشفيات.

ودعت الخارجية الإيرانية وسائل الإعلام العالمية إلى كشف جرائم الحرب ، مشيرة إلى أن الكيان هو من بدأ العدوان ضد إيران.