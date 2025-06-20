وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل

جددت وزارة الصحة دعوتها الأطباء المقيمين إلى القيام باختيار مراكز العمل حفاظا على المسار الأكاديمي وضمانا لإستمرارية المرفق الصحي العمومي، موضحة أن عملية اختيار المراكز بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس على الساعة الثامنة والنصف صباحا أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 23 و24 و25 جوان 2025.

وشددت الوزارة على أن هذا البلاغ يعتبر استدعاء رسميا للمقيمين في الطب الذين لم يختاروا مراكزهم بعد.

كما عبرت الوزارة وفق البلاغ ذاته عن تفهمها لمطالب الأطباء الشبّان مؤكدة إستجابتها لأغلبها من بينها الترفيع في منحة الخدمة المدنية الى 2000 دينار شهريا وتوفير التغطية الاجتماعية طيلة مدة الخدمة المدنية اضافة الى صرف منح الاستمرار من طرف جميع الهياكل الصحية والتقليص في آجال صرفها مع دعوة المستشفيات الداخلية إلى توفير السكن .

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع عمداء كليات الطب وحل إشكال المصادقة على التربصات وفتح 100 خطة لفائدة المتربصين الداخلين السابقين لتخفيف الضغط على الأقسام الإستشفائية.

وفيما يخص الترفيع في الأجور، أكدت الوزارة أنه تم إدراج هذا المطلب ضمن إصلاح هيكلي شامل لضمان العدالة بين مختلف العاملين بالقطاع الصحي .