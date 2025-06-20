غدا أطول نهار في السنة..

يوافق غدا السبت 21 جوان 2025 تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وفي هذا اليوم تكون مدة النهار هي الأطول مقابل أقصر فترة لليل في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أقصى إرتفاع لها عند الزوال على غرار مدينة تونس التي سيبلغ إرتفاع الشمس فيها حوالي 76.6 درجة ، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي

ويحدث الإنقلاب الصيفي تحديدا فجر يوم السبت 21 جوان 2025 عند الساعة الثالثة و 42 بالتوقيت المحلي.

أما بالنسبة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية، فيوم 21 جوان 2025 هو تاريخ الإنقلاب الشتوي حيث يكون اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا في كامل السنة.