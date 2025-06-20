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“الستاغ” تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..

2025/06/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تقدّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتذار، لحرفائها إثر الإشكاليات التقنية التي واجهها عدد منهم عند محاولة الدخول إلى فضاء الحريف، بعد إطلاق النسخة الجديدة من البوّابة الرقمية للشركة.
واعتبرت “الستاغ” في بلاغ أصدرته مساء اليوم، أنّ هذا الخلل العابر، مضيفة، “وإذ نثمّن تفهمكم وحرصكم على التفاعل مع خدماتنا الإلكترونية، يسعدنا إعلامكم بأنّه قد تم معالجة هذه الإشكاليات، ليعود النفاذ إلى فضاء الحريف بالشكل المعتاد كما تؤكد الشركة مواصلة مجهوداتها لتحسين جودة خدماتها الرقمية لفائدة حرفائها الكرام”.

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