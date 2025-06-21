عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، أن أمام إيران مهلة أسبوعين ”كحد أقصى” لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك عسكريا خلال أسبوعين.

وسُئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب: ”أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى”.

وشكك ترامب في قدرة الحلفاء الأوروبيين في التفاوض مع إيران، معتبرا أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء النزاع بين الاجتلال وإيران، بعدما التقى وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نظيرهم الإيراني في جنيف.

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى موريستاون في ولاية نيوجرزي ”إيران لا تريد التحدث مع أوروبا.. الإيرانيون يريدون التحدث معنا”، مضيفا: ((أوروبا لن تكون قادرة على المساعدة في هذا الصدد”.

ا.ف.ب