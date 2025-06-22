عاجل/ وزارة التربية تكشف عدد حالة غش وسوء سلوك في الدورة الرئيسية للباكالوريا..

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عاجل/ وزارة التربية تكشف عدد حالة غش وسوء سلوك في الدورة الرئيسية للباكالوريا..

2025/06/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشفت وزارة التربية، اليوم الأحد 22 جوان 2025، أن عدد حالات الغش وسوء السلوك المسجلة خلال الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2025 بلغ 647 حالة، توزعت بين المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة والمترشحين الفرديين.

وقد سُجّلت 433 حالة غش وسوء سلوك في المعاهد العمومية، أي ما يعادل 66.92% من مجموع الحالات (262 حالة لدى الاناث و171 حالة لدى الذكور)، و143 حالة في المعاهد الخاصة بنسبة 22.10% (48 حالة لدى الاناث و95 حالة لدى الذكور)، في حين تم تسجيل 71 حالة في صفوف المترشحين الفرديين، بنسبة 10.97% (39 حالة لدى الاناث و32 حالة لدى الذكور).

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