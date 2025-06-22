بكالوريا 2025.. أضعف نسبة نجاح بهذه الولايات..

سجلت أضعف نسبة نجاح على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بولاية القصرين ب 24,53 بالمائة.

كما جاءت في آخر ترتيب المندوبيات الجهوية حسب نسبة النجاح، قفصة بنسبة 28,02 بالمائة وجندوبة بنسبة 28,26 بالمائة وزغوان بنسبة 31,19 بالمائة والقيروان بنسبة 31,54 بالمائة. وتمثل الاناث أكثر من 63 بالمائة من العدد الجملي للناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 البالغ 53 الفا و721 تلميذا، حسب احصاء نتائج هذه الدورة حسب الجنس، الذي أصدرته وزارة التربية.

يشار الى ان ولاية صفاقس سجلت أعلى نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 وفق ترتيب المندوبيات الجهوية حسب نسب النجاح، الصادر اليوم الأحد عن وزارة التربية.

وتصدرت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 قائمة المندوبيات الجهوية للتربية بنسبة نجاح بلغت 55,75 بالمائة، تلتها مندوبية صفاقس 2 بنسبة 54,89 بالمائة وفي المرتبة الثالثة مدنين بنسبة 50,75 بالمائة.

واحتلت أريانة المرتبة الرابعة بنسبة 47,95 بالمائة وحلت المهدية في المرتبة الخامسة بنسبة 47,12 بالمائة والمندوبية الجهوية للتربية تونس 1 في المرتبة السادسة بنسبة 46,85 بالمائة وسوسة في المرتبة السابعة بنسبة 46,68 بالمائة.

يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بلغت 37,08 بالمائة من اجمالي 144 الفا و863 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.