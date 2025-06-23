عاجل/ سفارة تونس بالدوحة توجه نداء هام لافراد الجالية التونسية…

دعت السفارة التونسية في منشور على فيسبوك مساء اليوم أفراد الجالية التونسية “بالتحلي بالهدوء” وذلك اثر الضربة الايرانية التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية.

وجاء في المنشور “تبعا لمستجدات الوضع الراهن، تدعو سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر الشقيقة إلى التحلي بالهدوء والتقيد بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية القطرية في هذا الشأن”.

وأكدت السفارة أنها “تتابع عن كثب تطورات الأحداث، وستقوم بإبلاغ أبناء الجالية في الإبان، عبر صفحتها الرسمية، بكل معلومة أو إجراء في الخصوص كلما اقتضت الضرورة ذلك”.