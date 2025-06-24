صفاقس: نقابة سواق سيارات الأجرة تقرّر تنفيذ تحرّك احتجاجي مركزي



قررت النقابة الأساسية لسواق سيارات الأجرة تاكسي، التابعة للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بالتنسيق مع الجامعة العامة للنقل، والمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم 30 جوان الجاري، أمام مقر وزارة النقل، احتجاجا على ما قالت إنّه تجاوزات تضمنتها القائمة الأولية لأصحاب مطالب الرخص من 2007، التي تم تعليقها يوم 30 ماي الفارط.

وأفاد كاتب عام النقابة الأساسية لسواق سيارات الأجرة تاكسي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، هشام زيتون، في تصريح إعلامي خلال إجتماع إخباري، انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر الإتحاد الجهوي للشغل، بأن “القائمة الأولية لأصحاب مطالب الرخص من 2007، التي تم تعليقها يوم 30 ماي الفارط، إثر جلسةعمل انعقدت بمقر الولاية، تتضمن عديد التجاوزات والخروقات، أبرزها توقيت تعليقها على الساعة الحادية عشرة ليلا، والمدة المحددة للإعتراضات، وتغييب النقابات والهياكل في عمل الإدارة، وخاصة تضمنها أكثر من 120 دخيلا عن القطاع، من بين 449 شخصا تسلموا رخصهم، مقابل حرمان آخرين ممن يمارسون المهنة منذ 20 سنة، ويعانون من أمراض مزمنة”، على حدّ قوله.

وأشار إلى أن الوقفة الإحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم جوان 30 الجاري، أمام مقر وزارة النقل، ستليها وقفات إحتجاجية أخرى أمام مقر الولاية وإدارة النقل البري، في حال عدم التراجع عن القائمة الأولية لأصحاب مطالب الرخص من 2007، التي تم تعليقها يوم 30 ماي الماضي، وإنصاف سواق سيارات الأجرة تاكسي الذين يمارسون المهنة منذ 20 سنة، عبر تمكينهم من رخصهم، ومراجعة ملفات الدخلاء عن القطاع، الذين أسندت لهم رخص وهم أكثر من 120 شخصا، مؤكدا أنّه تم رفع قضية جزائية في الغرض.

يذكر أن الإجتماع الإخباري قد التأم بحضور المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، ممثلا بالغرفة المهنية لسواق سيارات الأجرة تاكسي”.