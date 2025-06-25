قفصة: تقديرات بإنتاج 63 ألف طن من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل

قدرت مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، أن يصل منتوج صابة الطماطم الفصلية المعدّة للتحويل بالولاية، الى 63 الف طن، خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 50 ألف طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي.

وأضاف شلبي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالجهة، مزروعة على مساحة جملية تصل إلى 630 هكتارا، وتتوزع نسبة 90 بالمائة من الإنتاج الجملي اساسا بكل من معتمديتي سيدي عيش وقفصة الشمالية، بمجموع 550 هكتارا من المساحة الجملية، أمّا باقي الإنتاج فيتوزع على معتمديات السند وزانوش وبلخير وقفصة الجنوبية، وأشار إلى أن معدّل انتاج الهكتار الواحد من الطماطم بلغ 100 طن.

وأفاد بأن صابة الطماطم بالجهة، لاتشكو من أية أمراض وذات جودة جيدة، خاصة وأن مصالح دائرة الإنتاج النباتي قامت بتنظيم حملات إحاطة وتأطير ومتابعة للفلاحين شملت توعية حول كيفية تحضير الأرض للبذر واختيار الشتلات إضافة إلى كيفية القيام بالمداواة والتسميد وجني الصابة، واضاف أنّ عملية جني الطماطم انطلقت من شهر جوان الجاري لتتواصل إلى غاية شهر جويلية القادم، وسيوجّه 90 بالمائة من المنتوج للتحويل في حين سيخصّص الجزء المتبقي للاستهلاك والتجفيف.

واشار شلبي الى انّ قطاع زراعة الطماطم بولاية قفصة، يشكو صعوبات مرتبطة بعدم تهيكل الفلاحين صلب مجامع وهياكل مهنية منظمة، إضافة إلى غلاء مستلزمات المواد والالات الفلاحية مع تدني أسعار بيع الصابة من عند الفلاح، لافتا كذلك إلى وجود صعوبات في نقل المنتوج وترويجه خارج الشركات المتعاقدة.