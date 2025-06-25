نفوق أسماك وتغيّر لون البحر: باحثة في علوم البحار توضّح وتكشف أسباب هذه الظاهرة..#خبر_عاجل

أوضحت الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار الدكتورة عفاف الفطحلي، اليوم الأربعاء، أن “نفوق كميات كبيرة من الأسماك بخليج المنستير وتحول لون المياه إلى اللون الأحمر يعود إلى تكاثر كثيف للطحالب المجهرية التي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين ولون البحر ناتج عن الملونات الموجودة داخل الخلايا النباتيّة.

وأوضحت الفطحلي خلال مداحلة هاتفية في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “هذه الظاهرة تعود لعدّة أسباب على غرار ارتفاع درجات حرارة المياه بشكل ملحوظ”، مشيرة إلى أنّ “التلوّث لا يمكن أن يكون السبب الوحيد”. وأضافت الفطحلي أن “اتجاه التيارات البحرية نحو السواحل عوض اتجاهها إلى عرض البحر وهو ما جعل الظروف ملائمة لاحتباس الكتل المائية وعدم تجددها”، لافتة إلى أنّ “نقص الأكسجين المذاب تحت الماء يتسبّب في اختناق الأسماك ونفوقها وبالتالي تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري”.

ودعت الباحثة المواطنين إلى “تجنّب السباحة في الأماكن التي شهدتها هذه الظاهرة نظرًا لما قد تسبّبه الخلايا الموجودة في مياه البحر من حساسيّة جلديّة”، مؤكّدة أنّ “المعهد يُتابع وضعية السواحل والظاهرة بصدد الاندثار بصفة طبيعية”.