الكاف: تقدم موسم الحصاد بنسبة 45 بالمائة وتجميع أكثر من 650 ألف قنطار من الحبوب



تقدّم موسم الحصاد في ولاية الكاف، بنسبة 45 بالمائة، وذلك بعد انطلاق عمليات الحصاد في جنوب الولاية (انطلقت في وقت لاحق)، بما مكّن من تجميع حوالي 650 ألف قنطار، وفق المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة عبد الكريم الحيدري.

وقال الحيدري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان موسم الحصاد يسير بنسق حثيث في كامل ربوع الولاية، خاصة بعد وصول عدد من آلات الحصاد من ولايات أخرى، واشار الى أنّ ارتفاع وتيرة الحصاد، ولّدت ضغطا على مراكز التجميع وعلى عمليات الاجلاء خاصة بالنسبة لكميات الشعير، التي تتصدّر المحاصيل الزراعية بالجهة.

وتشهد الولاية حالة استعداد قصوى على جميع المستويات، من أجل حماية الصابة من الحرائق، حيث تم تكثيف عمليات الرقابة من طرف قوات الأمن ومصالح الغابات بكل المناطق، ممّا أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد الحرائق هذه السنة، وفق ما تشير إليه الاحصائيات المتوفرة في الغرض.

وتتوقع مختلف الدول ذات العلاقة انجاز موسم زراعي واعد وإنتاج حوالي مليوني قنطار من الحبوب، سيكون فيها لمادة الشعير النصيب الاوفر، علما وانه تم تخصيص منحة للتسليم السريع قدرها 25 دينارا للقنطار الواحد شريطة عدم تجاوز تاريخ 04 جويلية.