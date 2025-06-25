عاجل/ السعودية تعلن عن أول أيام العام الهجري الجديد

أعلنت المحكمة العليا السعودية بيان لها أن لجان الترائي، رصدت مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر محرّم لعام 1447هـ، ليكون بذلك يوم غدٍ الخميس هو غرة شهر محرّم وأول أيام العام الهجري الجديد.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ الموافق 25 / 6 / 2025م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 196 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1446هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1 / 1 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 26 / 6 / 2025م، هو غرة شهر محرم لعام 1447هـ.