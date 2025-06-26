تحذير هام من عدو الصيف: كيف تحمي نفسك وأحبائك من ضربة الشمس..؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة، ولعل أخطرها هو ضربة الشمس. هذه الحالة الطارئة والمهددة للحياة تتطلب وعيًا وفهمًا لأعراضها وطرق الوقاية منها، لاسيما وأن تونس، مثل العديد من دول المنطقة، تشهد موجات حر متتالية قد تكون قاسية.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي أشد أشكال الإصابات المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل سريع إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) أو أكثر، ويفشل نظام التبريد الطبيعي للجسم في العمل. على عكس الإرهاق الحراري الذي قد يسبقها، فإن ضربة الشمس تشكل تهديدًا مباشرًا لأعضاء الجسم الحيوية مثل الدماغ والقلب والكلى والعضلات. إذا لم يتم التعامل معها على الفور، يمكن أن تؤدي إلى تلف دائم في الأعضاء أو حتى الوفاة.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

لا تفرق ضربة الشمس بين الفئات، لكن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بها:

كبار السن: غالبًا ما تكون قدرتهم على تنظيم درجة حرارة الجسم أقل كفاءة.

الأطفال الرضع والصغار: أجسامهم لا تزال في طور النمو وتكون أكثر حساسية للحرارة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الكلى.

الرياضيون والعاملون في الهواء الطلق: بسبب تعرضهم المباشر والمستمر لأشعة الشمس والجهد البدني المبذول.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية: مثل مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، وبعض أدوية القلب.

أعراض يجب ألا تتجاهلها

تحديد أعراض ضربة الشمس مبكرًا يمكن أن ينقذ حياة. انتبه لهذه العلامات التحذيرية:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية: 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) أو أعلى، وهي العلامة الرئيسية.

-احمرار الجلد وجفافه أو رطوبته الساخنة: على عكس الاعتقاد الشائع، قد لا يتعرق المصاب بضربة الشمس.

-الارتباك، الهذيان، أو فقدان الوعي: تغيرات في الحالة العقلية والسلوكية.

-الصداع الشديد والدوار.

-الغثيان والقيء.

-سرعة ضربات القلب والتنفس.

-النوبات التشنجية.

-في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، خاصة ارتفاع درجة الحرارة مع الارتباك، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

نصائح وقائية لحماية نفسك وأحبائك

الوقاية هي مفتاح الأمان عند مواجهة موجات الحر. اتبع هذه الإرشادات البونسية للحفاظ على سلامتك:

-حافظ على رطوبة جسمك:

-اشرب كميات وفيرة من الماء والسوائل حتى لو لم تشعر بالعطش. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل.

-لتعزيز الترطيب، تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

-تجنب التعرض المباشر للشمس خلال الذروة:

-قلل من الأنشطة الخارجية بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، وهي الفترة التي تكون فيها الشمس في أوجها.

-إذا كان لا بد من الخروج، ابحث عن الظل قدر الإمكان.

-ارتدِ ملابس مناسبة:

-اختر ملابس خفيفة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس.

-استخدم قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية لحماية الرأس والعينين.

-استحم بالماء البارد:

-خذ حمامات باردة أو استخدم كمادات مياه باردة على الرقبة والمعصمين والإبطين لخفض درجة حرارة الجسم.

ابقَ في أماكن مكيفة:

-اقضِ الوقت في الأماكن المكيفة قدر الإمكان، سواء في المنزل، العمل، أو المراكز التجارية.

انتبه للسيارات المركونة:

-لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في سيارة مركونة أبدًا، حتى لبضع دقائق. فدرجة الحرارة داخل السيارة ترتفع بسرعة كبيرة لتصبح مميتة.

-راقب من حولك:

-تفقد كبار السن والأطفال والجيران، خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، للتأكد من أنهم يتخذون الإجراءات الوقائية اللازمة.

ضربة الشمس ليست مجرد “إحساس بالحرارة”، بل هي حالة طبية خطيرة تتطلب استجابة سريعة. باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكننا جميعًا الاستمتاع بصيف آمن وممتع، وتجنب مخاطر هذا العدو الخفي. هل لديك أي استفسارات أخرى حول كيفية التعامل مع الحر الشديد؟