إيران تعيد فتح مجالها الجوي في الجزء الشرقي من البلاد..#خبر_عاجل

أعلنت إيران إعادة فتح مجالها الجوي في الجزء الشرقي من البلاد أمام الرحلات الجوية المحلية والأجنبية.

وجاء هذا القرار عقب موافقة هيئة الطيران المدني الإيرانية وعقب الانتهاء من التقييمات المتعلقة بالأمن والسلامة، نظرا للظروف الراهنة في البلاد، وفقا لبيان نشرته وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية على موقعها الإلكتروني.

وفي البيان، قال المتحدث باسم الوزارة مجيد أخوان، إن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة حركة النقل الجوي تدريجيا إلى مستويات ما قبل النزاع، مشيرا إلى أن الرحلات التي استُؤنفت حاليا تقتصر على الرحلات المتجهة من وإلى المطارات الواقعة شرقي إيران.

وكانت إيران قد أغلقت مجالها الجوي في 13 جوان بعد غارات جوية صهيونية استهدفت طهران ومناطق أخرى.