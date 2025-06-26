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بشرى سارة: 258 رخصة جديدة للتاكسي الجماعي بهذه الولاية..

2025/06/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أقرت السلطات الجهوية بولاية القيروان، إسناد 258 رخصة جديدة للتاكسي الجماعي في إطار تعويض منظومة النقل الريفي وتعزيز النقل المدرسي وتيسير تنقلات المواطنين.

وأفاد المدير الجهوي للنقل منتصر المالح،  في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم ضبط خطوط هذه الرخص على أساس خطوط النقل الريفي الموجودة.

وتتوزع الرخص كما يلي:

* القيروان الشمالية (29)، القيروان الجنوبية (36)، الشبيكة (7)، السبيخة (28)، الوسلاتية (11)، عين جلولة (5)، حفوز (29)، العلا (15)، حاجب العيون (17)، منزل مهيري (6)، نصر الله (17)، بوحجلة (48) والشراردة (10)

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