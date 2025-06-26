هام/ هذا مقدار نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد..#خبر_عاجل

حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1447، بسبعة وعشرين ألف دينار ودينارين وتسعمائة وستة وسبعين مليما(27002 فاصل 976 د)، وفق ما جاء في بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن مفتي الجمهورية التونسية.

ويتوجب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كل مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول(وهو العام القمري).

ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.