عاجل/ بداية من هذا التاريخ: تحويل أموال هذه الحسابات البنكية إلى خزينة الدولة..

سيتم ابتداء من 01 جويلية 2025، تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.

واشار الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس 26 جوان 2025، إلى أن هذا الإجراء ينص على أن كل حريف لم تُسجل في حسابه البنكي أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق يتم تحويل أمواله إلى الخزينة العامة للدولة.

وأضاف أنه بإمكان المعنيين تسوية وضعياتهم ومراجعة حساباتهم والقيام بأي عمليات مالية قبل 30 جوان الجاري .

من جانبه أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى أن هناك حرفاء ليس لديهم ورثة وتبقى في بعض الأحيان حساباتهم مفتوحة بعد وفاتهم طيلة سنوات مما يزيد من الفوائض والاقتطاعات، معتبرا تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة أفضل من استغلالها من قبل البنوك.