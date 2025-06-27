عاجل/ هبوط اضطراري لطائرة بعد وفاة قائدها..

شهد مطار القاهرة الدولي هبوطا اضطراريا لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت في طريقها من جدة إلى لندن، بعد تعرض مدير المقصورة لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته أثناء الرحلة.

وبحسب مصادر ملاحية وأمنية تلقى برج المراقبة في مطار القاهرة بلاغا من قائد الطائرة يفيد بحالة طارئة، مما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت الخطوط الجوية السعودية في بيان رسمي عبر منصة “إكس” بأن مدير المقصورة محسن بن سعيد الزهراني، توفي إثر عارض صحي مفاجئ أثناء تأدية عمله على متن الطائرة، معبرة عن تعازيها الحارة لأسرته.

وتمكن الطيار الثاني من إدارة الرحلة وتنفيذ هبوط آمن في مطار القاهرة، حيث صعد فريق طبي إلى الطائرة للتأكد من الوضع، ليكتشف أن الزهراني قد فارق الحياة قبل الهبوط.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قريب فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الوفاة لاستبعاد أي شبهة جنائية.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى لندن بعد استكمال الإجراءات القانونية والصحية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول سبب الوفاة أو هوية المتوفى في البيانات الرسمية حتى الآن.