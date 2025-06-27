عاجل/ حفل افتتاح مهرجان الساف ينتهي بفاجعة..وهذه التفاصيل..

شهد حفل الافتتاح الاستعراضي لمهرجان الساف بمدينة الهوارية مساء اليوم الجمعة حادثة أليمة، تمثّلت في تعرّض أحد المشاركين إلى إصابة خطيرة أدّت إلى بتر يده نتيجة انفجار بندقية تقليدية كان يستخدمها في الاستعراض، إلى جانب إصابة امرأة من الجمهور إصابة بليغة بسبب شظايا الخرطوش.

وتم نقل المرأة على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة وهي في حالة حرجة. وأثارت الحادثة حالة من الذعر والارتباك في صفوف الحاضرين، وتدخلت الوحدات الأمنية والحماية المدنية لتأمين المكان وفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم.