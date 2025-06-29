عاجل/ بداية من اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الـSMS للحصول على نتائج مناظرة “السيزيام”..

توفر وزارة التربية خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 2025 (السيزيام) بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال لـاتصالات تونس وأوريدو وأورونج بسعر إجمالي قدره 950 مليما.

ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة(SMS) التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الأحد 29 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:

SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة

وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من ستة (06) أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح.

ويتلقى المسجّلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية (SMS) تتضمن كل تفاصيل نتيجة المناظرة (الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية).

كما تعلم وزارة التربية أنه سيقع ننشر نتائج المناظرة على شبكة الأنترنات في نفس اليوم وذلك على موقع www.6web.tn