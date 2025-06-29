عاجل/ وزارة الصحة توجه نداء هام للمواطنين وتدعوهم الى اليقظة والانتباه..

دعت وزارة الصحة، في منشور توعوي في إطار التوقي من حوادث الغرق، كافة المواطنين إلى ضرورة اليقظة والانتباه، خاصة أثناء فترات السباحة بالمناطق الساحلية أو في المسابح، وذلك حفاظا على سلامة الأطفال.

وشددت الوزارة على أهمية التوعية بدور الأولياء في حماية أبنائهم، مشيرة إلى جملة من التوصيات الأساسية، أبرزها:

عدم ترك الأطفال يسبحون بمفردهم، سواء في البحر أو في المسابح.

تجنّب الانشغال عن مراقبة الأطفال باستخدام الهواتف أو الانخراط في الأحاديث.

تعليم الأطفال السباحة واحترام الرايات المرفوعة على الشواطئ وإشارات السلامة.

اختيار الشواطئ والمسابح المؤمّنة والمراقَبة.

وضع حواجز أمان حول المسابح الخاصة، مع التأكد من إغلاقها بإحكام بعد كل استعمال.