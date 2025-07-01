عاجل/ يهم المصطافين: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا و تقدم جملة من التوصيّات..

حذرت الحماية المدنية المواطنين من السباحة عند رفع الراية الحمراء بالشواطئ، مؤكدة أن البحر يكون في هذه الحالة مضطرب، وذلك وفق بلاغ تحذيري للمتحدث باسم الحماية المدنية نشره على منصة “فيسبوك”.

وقدم المنشور جملة من النصائح، منها الإتصال الفوري بالحماية المدنية على الرقم “198” عند رؤية شخص يغرق و”عدم القفز لانقاذ الغريق إلا إذا كنت من السباحين الماهرين ورمي أي شيء يطفو على الماء للغارق (حبل أو عوامة او غيرها) ليتشبث بها”.

وأضاف أنه في صورة إخراج الغريق لابد من التحقق من عملية التنفس والنبض أولا ثم القيام بالإسعافات الأولوية، مثل التنفس الاصطناعي وتدليك القلب والبداية فورا بالانعاش القلبي الرئوي إذا كان الغريق لا يتنفس وذلك بالقيام بـ 30 ضغطة صدرية عمق 5 أو 6 سنتمتر وبسرعة تتراوح ما بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة الواحدة.

وجاء في المنشور ذاته أنه إذا كان ذات الغريق يتنفس ولكنه فقد الوعي يمكن وضع المصاب في وضع الضمان الجانبي بالجانب الأيسر والقيام بمراقبة تنفسه حتى وصول المساعدة مع المحافظة على فتح مجرى التنفس.

ومع بداية فصل الصيف تم تسجيل عدد من الوفيات نتيجة حوادث غرق لاسيما في شواطئ قليبية وسليمان من ولاية نابل وشواطئ المهدية، ومن بينها حادث غرق طفلة (3 أعوام) بشاطئ قليبية نهاية الأسبوع.