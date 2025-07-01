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فتح باب التسجيل في برنامج الإدماج المالي والإقتصادي للفئات محدودة الدخل..

2025/07/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، عن فتح باب التسجيل انطلاقا من اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 وإلى غاية يوم 3 أوت 2025 في برنامج الادماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل.
ولفتت وزارة التشغيل الى ان فتح باب التسجيل في برنامج الادماج المالي للفئات محدودة الدخل يندرج في إطار دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص وتسهيل النفاذ إلى التمويل.

وأضافت الوزارة انه يمكن التسجيل في هذا البرنامج على العنوان التالي : https://acces-financement.emploi.gov.tn/.

ويذكر أن قانون المالية 2025 تضمن احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

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