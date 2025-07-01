عاجل/ أمطار ممكنة بداية من الغد وهذه الوزارة تحذّر..

افادت وزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، بامكانيّة نزول أمطار، غدا وبعد غد، الأربعاء والخميس 02 و03 جويلية 2025.

ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، في بلاغ تحذيري، كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الاحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع هذه العوامل المناخيّة للمحافظة على الحبوب المجمّعة واحترام قواعد حفظ الكمّيات المتواجدة بالهواء الطّلق.

كما دعت الوزارة المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة ومصالح ديوان الحبوب بالجهات إلى متابعة استعدادات وكلاء مراكز التّجميع المعنيين وتقديم الإحاطة الفنيّة اللاّزمة.