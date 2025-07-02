ماهي التيارات الساحبة وكيف نتعامل معها؟ خبير في المناخ يُوضّح..#خبر_عاجل

أوضح حمدي حشّاد، المُهندس البيئي الخبير في الشّأن المُناخي اليوم الأربعاء، بأنّ “ظاهرة التيارات الساحبة التي تهدد مرتادي الشواطئ، هي أمواج راجعة باتجاه البحر بسرعة تصل حتى 2.5 متر في الثانية وهي سرعة تفوق سرعة أي سباح عالمي أو أولمبي”.

وبين حشّاد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “خطورة هذه الظاهرة تكمن في كونها غير مرئية بالعين كما أنها تتكون في أماكن خالية من الأمواج مما يسهل الوقوع فيها”، مشيرًا إلى أن “هذه التيارات تتكوّن في ثوان، وتتجاوز قدرة أمهر السباحين الأولمبيين في العالم ومن الصعب أن ينجوا منها نظرًا لأنها تستنزف الطاقة”.

وقال حشّاد إنه “في حال تعرّض من يسبح إلى تيار ساحب، يتوجب عليه البقاء هادئاً لأن التيار لن يدفعه للأسفل وإنما سيسحبه باتجاه البحر، وعليه السباحة بموازاة الشاطئ للخروج من مكان التيار، ومن ثم السباحة باتجاه الشاطئ وستساعده في ذلك الأمواج العادية في دفعه نحو البر”.

ما هي علامات و جود التيار الساحب؟

– وجود منطقة ليس بها أمواج، وعلى جانبها أمواج من اليمين واليسار، وهي منطقة السحب.

– يظهر الماء هادئا أو في أمواج مد أقل من المناطق المحيطة.

– أحيانا يظهر الماء معكرا بالرمال أكثر من المناطق المحيطة.

– تظهر المياه بلون أغمق مما حولها في أغلب الأحيان.

– قد يظهر الزبد المتكون على سطح الماء بكثافة مقارنة بالمناطق المحيطة به.

– لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب.

– يحدث السحب في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.